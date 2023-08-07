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Прокуратура проверяет обстоятельства смерти человека с инвалидностью после мобилизации на Одесчине

7 августа 2023 14:55
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Специализированная прокуратура открыла уголовное производство
Воин ВСУ с военным билетом. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области прокуроры проверяют обстоятельства мобилизации мужчины с инвалидностью. После прохождения медицинской комиссии в день прибытия в воинскую часть молодой человек скончался.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Южного региона.

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По информации работников СП, устанавливаются фактические причины смерти Бориса Глушака в день прибытия в расположение воинской части.

"В ходе досудебного расследования следователи проверяют законность призыва на военную службу гражданина с учетом состояния его здоровья", — говорится в сообщении СП.

Уведомление об открытии дела. Фото: СП в сфере обороны

Уголовное дело

Прокуроры начали уголовное производство по возможному небрежному отношению к военной службе работников Березовского ТЦК и СП Одесской области. Также проверят законность призыва на военную службу мужчины с учетом состояния его здоровья.

Следователи проверяют своевременность предоставления военнослужащему квалифицированной неотложной медицинской помощи после приступа эпилепсии.

Какое наказание грозит

Виновным в совершении преступления за призыв человека с инвалидностью во время действия военного положения грозит лишение свободы до 23 лет. Следствие продолжается.

Напомним, в селе Ширяево Одесской области произошел скандал с местными ТЦК и СП. Военные пытались мобилизовать человека с инвалидностью, после чего сердце мужчины не выдержало и он умер.

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