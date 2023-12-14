Прокурори розпочали розслідування щодо шестигодинного обстрілу Одещини

Наслідки падіння дронів. Фото: Одеська обласна прокуратура/колаж

Вночі 14 грудня протягом шести годин ворог атакував Одесу та область ударними дронами. Наразі прокурори фіксують наслідки чергової атаки окупантів по житлових кварталах, під час якої травмувалися люди.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Що відомо про влучання

Внаслідок ворожої атаки зазнали поранень 11 місцевих жителів, серед них троє дітей, 12-річна дівчинка та двоє 8-річних хлопчиків. Дітей та двох дорослих із травмами різного ступеня тяжкості доставлено до лікарні.

Пошкоджень зазнали понад 10 будинків, на прибудинковій території вщент згоріли 2 авто. Також через атаку припортової інфраструктури Подунав’я пошкоджено зерносховища.

ДСНС ліквідувала пожежу у місті

За інформацією відомства, ввечері 13 грудня надходило багато повідомлень про пожежу у житловому секторі.

"На місце одразу вирушили рятувальники та почали ліквідовувати наслідки влучань. Горіла автівка та господарча споруда", — сказала речниця ДСНС Марина Мартинюк.

Крім того, постраждалим людям надавалася уся необхідна медична та психологічна допомога.

Зазначимо, що у місті відкрилися додаткові пункти незламності, до яких може кожен звернутися у разі необхідності.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупаційна армія РФ випустила по півдню України близько 39 ударних дронів типу "Shahed-136". На жаль, є влучання уламків