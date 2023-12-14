Прокуроры начали расследование шестичасового обстрела Одесчины

Последствия падения дронов. Фото: Одесская областная прокуратура/коллаж

Ночью 14 декабря в течение шести часов враг атаковал Одессу и область ударными дронами. В настоящее время прокуроры фиксируют последствия очередной атаки окупантов по жилым кварталам, во время которой травмировались люди.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Что известно о попадании

В результате вражеской атаки получили ранения 11 местных жителей, среди них трое детей, 12-летняя девочка и двое 8-летних мальчиков. Дети и двое взрослых с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Повреждения получили более 10 домов, на придомовой территории дотла сгорели 2 авто. Также из-за атаки припортовой инфраструктуры Подунавья повреждены зернохранилища.

ГСЧС ликвидировала пожар в городе

По информации ведомства, вечером 13 декабря поступало много сообщений о пожаре в жилом секторе.

"На место сразу отправились спасатели и начали ликвидировать последствия попаданий. Горел автомобиль и хозяйственная постройка", — сказала спикер ГСЧС Марина Мартынюк.

Кроме того, пострадавшим людям предоставлялась вся необходимая медицинская и психологическая помощь.

Отметим, что в городе открылись дополнительные пункты несокрушимости, в которые может каждый обратиться в случае необходимости.

Напомним, сегодня ночью оккупационная армия РФ выпустила по югу Украины около 39 ударных дронов типа "Shahed-136". К сожалению, есть попадание обломков