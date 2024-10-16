В Одесі підліток проломив голову велосипедисту молотком

Поліцейська досліджує речові докази. Фото: ГУНП в Одеській області

Велосипедист випадково зачепив 17-річного хлопця, а той за це проломив йому голову. Тепер підліток може потрапити за ґрати на вісім років.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у середу, 16 жовтня.

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Що сталося

Інцидент трапився у Хаджибейському районі, біля залізничної колії. Чоловік котив свій велосипед і зачепив підлітка. Той образився, зав'язалася сутичка, яка переросла у бійку. Хлопець дістав з кишені молоток, вдарив кривдника по голові й втік.

Чоловік звернувся до лікарні. Медики діагностували йому перелом черепа.

Що загрожує підлітку

Як виявилося, нападник — уродженець іншої області, який зараз живе в Одесі. Йому повідомили про підозру у спричиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння. Хлопець вже досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність. Отож, якщо суд визнає його винним, йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Нагадаємо, на Одещині чоловік викрав колишню співмешканку і тримав її зв'язаною у будинку друга.

Також в Одеській області мати зарізала власного сина.