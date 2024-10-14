На Одещині чоловік тримав колишню зв'язаною у чужому будинку

Поліцейський бере відбитки пальців у затриманого. Фото: ГУНП в Одеській області

Жінка не бажала більше жити спільно з колишнім цивільним чоловіком. Тоді він зв'язав її й вивіз до сусіднього села. Тепер йому загрожує до п'яти років ув'язнення.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у понеділок, 14 жовтня.

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Викрадення і полон

До поліції звернулася мешканка одного з населених пунктів Ізмаїльського району. Вона розповіла, що бачила, як її сусідку колишній співмешканець заштовхав у багажник автівки й повіз у невідомому напрямку. Правоохоронці розшукали чоловіка. Свою причетність до викрадення жінки він заперечував. Але вже за годину її знайшли.

З'ясувалося, що чоловік зачинив колишню у будинку свого друга у сусідньому населеному пункті, зв'язавши її мотузкою і скотчем. Перед тим, як викрасти, він побив жінку.

Що буде з викрадачем

За даними поліції, чоловіка вже судили за оборудки з наркотиками. Тепер йому повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі та викраденні людини, що супроводжувалося заподіянням їй фізичних страждань. За цей злочин передбачено до п'яти років позбавлення волі. Зараз затриманий перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Нагадаємо, на Одещині мати зарізала власного дорослого сина. Причиною вбивства стала образа.

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