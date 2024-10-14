В Одесской области мужчина держал бывшую связанную в чужом доме

Держал связанного в доме друга — на Одесчине мужчина похитил бывшую сожительницу
Женщина не желала больше жить вместе с бывшим гражданским мужем. Тогда он связал ее и вывез в соседнее село. Теперь ему грозит до пяти лет заключения.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в понедельник, 14 октября.
Угон и плен
В полицию обратилась жительница одного из населенных пунктов Измаильского района. Она рассказала, что видела, как ее соседку бывший сожитель затолкал в багажник автомобиля и увез в неизвестном направлении. Правоохранители разыскали мужчину. Свою причастность к похищению женщины он отрицал. Но уже через час ее нашли.
Выяснилось, что мужчина закрыл бывшую в доме своего друга в соседнем населенном пункте, связав ее веревкой и скотчем. Перед тем, как похитить, он избил женщину.
Что будет с похитителем
По данным полиции, мужчину уже судили за сделки с наркотиками. Теперь ему сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы и похищении человека, что сопровождалось причинением физических страданий. За это преступление предусмотрено до пяти лет лишения свободы. В настоящее время задержанный находится под круглосуточным домашним арестом.
Напомним, в Одесской области мать зарезала собственного взрослого сына. Причиной убийства стало оскорбление.
Также в Одесской области арестован ревнивец, набросившийся с ножом на жену.
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