В Одесской области мужчина держал бывшую связанную в чужом доме

Полицейский берет отпечатки пальцев у задержанного. Фото: ГУНП в Одесской области

Женщина не желала больше жить вместе с бывшим гражданским мужем. Тогда он связал ее и вывез в соседнее село. Теперь ему грозит до пяти лет заключения.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в понедельник, 14 октября.

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Угон и плен

В полицию обратилась жительница одного из населенных пунктов Измаильского района. Она рассказала, что видела, как ее соседку бывший сожитель затолкал в багажник автомобиля и увез в неизвестном направлении. Правоохранители разыскали мужчину. Свою причастность к похищению женщины он отрицал. Но уже через час ее нашли.

Выяснилось, что мужчина закрыл бывшую в доме своего друга в соседнем населенном пункте, связав ее веревкой и скотчем. Перед тем, как похитить, он избил женщину.

Что будет с похитителем

По данным полиции, мужчину уже судили за сделки с наркотиками. Теперь ему сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы и похищении человека, что сопровождалось причинением физических страданий. За это преступление предусмотрено до пяти лет лишения свободы. В настоящее время задержанный находится под круглосуточным домашним арестом.

Напомним, в Одесской области мать зарезала собственного взрослого сына. Причиной убийства стало оскорбление.

Также в Одесской области арестован ревнивец, набросившийся с ножом на жену.