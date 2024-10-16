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Проломил череп из-за толчка — в Одессе подросток бросился на мужчину с молотком

16 октября 2024 12:52
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе подросток проломил голову велосипедисту молотком
Полицейская исследует вещественные доказательства. Фото: ГУНП в Одесской области
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Велосипедист случайно задел 17-летнего парня, а тот за это проломил ему голову. Теперь подросток может попасть за решетку на восемь лет.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в среду, 16 октября.

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Что произошло

Инцидент произошел в Хаджибейском районе, возле железнодорожного пути. Мужчина катил свой велосипед и задел подростка. Тот обиделся, завязалась схватка, переросшая в драку. Парень достал из кармана молоток, ударил обидчика по голове и скрылся.

Мужчина обратился в больницу. Медики диагностировали ему перелом черепа.

Что угрожает подростку

Как оказалось, нападающий — уроженец другой области, живущий сейчас в Одессе. Ему сообщили о подозрении в причинении умышленного тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни в момент причинения. Парень уже достиг возраста, с которой наступает уголовная ответственность. Итак, если суд признает его виновным, ему грозит до восьми лет заключения.

Напомним, в Одесской области мужчина похитил бывшую сожительницу и держал ее связанной в доме друга.

Также в Одесской области мать зарезала собственного сына.

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