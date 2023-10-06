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Проміняв "Майбутнє" на "Довіру": нардеп з Одеси перейшов у іншу фракцію

6 жовтня 2023 17:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Нардеп з Одеси перейшов у іншу фракцію
Нардеп Антон Кіссе у Верховній Раді. Фото: Парламент.UA
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Народний депутат родом з Одеси покинув фракцію "За Майбутнє". Антон Кіссе перейшов до групи позафракційних у минулому депутатів "Довіра". 

Про це пише одеське видання "Думская". 

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Відомо, що депутатська група налічувала 19 осіб, тож Кіссе став 20 членом "Довіри". 

Що відомо про Антона Кіссе

Політичну карʼєру Кіссе почав за часів СРСР — в 1990 році він був обраний депутатом Одеської обласної ради. Був депутатом облради до 1998 року, потім до 2004 року — депутатом Одеської міської ради.

У 2002 році балотувався до Верховної Ради, але вибори програв. Наступна спроба потрапити в парламент у 2004-му вдалася — Кіссе виграв довибори по округу № 136 в Одесі. У 2004-2006 роках керував депутатською фракцією партії "Відродження", був членом Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин.

На парламентських виборах 2019 року був обраний депутатом Верховної Ради — знову балотувався самовисуванцем по округу №142. У парламенті є членом депутатської групи "Партія "За Майбутнє", працює в комітеті ВР з питань бюджету.

Нагадаємо, міський голова Одеси Геннадій Труханов призначив нового очільника Департаменту з організації роботи Одеської міської ради, обійшовши конкурс. Новий керівник раніше очолював Департамент культури та туризму.

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