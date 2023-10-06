Проміняв "Майбутнє" на "Довіру": нардеп з Одеси перейшов у іншу фракцію
Народний депутат родом з Одеси покинув фракцію "За Майбутнє". Антон Кіссе перейшов до групи позафракційних у минулому депутатів "Довіра".
Про це пише одеське видання "Думская".
Відомо, що депутатська група налічувала 19 осіб, тож Кіссе став 20 членом "Довіри".
Що відомо про Антона Кіссе
Політичну карʼєру Кіссе почав за часів СРСР — в 1990 році він був обраний депутатом Одеської обласної ради. Був депутатом облради до 1998 року, потім до 2004 року — депутатом Одеської міської ради.
У 2002 році балотувався до Верховної Ради, але вибори програв. Наступна спроба потрапити в парламент у 2004-му вдалася — Кіссе виграв довибори по округу № 136 в Одесі. У 2004-2006 роках керував депутатською фракцією партії "Відродження", був членом Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин.
На парламентських виборах 2019 року був обраний депутатом Верховної Ради — знову балотувався самовисуванцем по округу №142. У парламенті є членом депутатської групи "Партія "За Майбутнє", працює в комітеті ВР з питань бюджету.
Нагадаємо, міський голова Одеси Геннадій Труханов призначив нового очільника Департаменту з організації роботи Одеської міської ради, обійшовши конкурс. Новий керівник раніше очолював Департамент культури та туризму.