Променял "Майбутнє" на "Довіру": нардеп из Одессы перешел в другую фракцию
Народный депутат родом из Одессы покинул фракцию "За Майбутнє". Антон Киссе перешел в группу внефракционных в прошлом депутатов "Довіра".
Об этом пишет одесское издание "Думская".
Известно, что депутатская группа насчитывала 19 человек, поэтому Киссе стал 20 членом "Довіри".
Что известно об Антоне Киссе
Политическую карьеру Киссе начал при СССР — в 1990 году он был избран депутатом Одесского областного совета. Был депутатом облсовета до 1998 года, затем до 2004 года — депутатом Одесского городского совета.
В 2002 году баллотировался в Верховную Раду, но проиграл выборы. Следующая попытка попасть в парламент в 2004 году удалась — Киссе выиграл довыборы по округу № 136 в Одессе. В 2004-2006 годах руководил депутатской фракцией партии "Відродження", был членом Комитета по правам человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
На парламентских выборах 2019 года был избран депутатом Верховной Рады — снова баллотировался самовыдвиженцем по округу №142. В парламенте является членом депутатской группы Партия "За Майбутнє", работает в комитете ВР по бюджету.
Напомним, городской голова Одессы Геннадий Труханов назначил нового главу Департамента по организации работы Одесского городского совета, обойдя конкурс. Новый руководитель ранее возглавлял Департамент культуры и туризма.