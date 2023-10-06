Нардеп из Одессы перешел в другую фракцию

Нардеп Антон Киссе в Верховной Раде. Фото: Парламент.UA

Народный депутат родом из Одессы покинул фракцию "За Майбутнє". Антон Киссе перешел в группу внефракционных в прошлом депутатов "Довіра".

Об этом пишет одесское издание "Думская".

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Известно, что депутатская группа насчитывала 19 человек, поэтому Киссе стал 20 членом "Довіри".

Что известно об Антоне Киссе

Политическую карьеру Киссе начал при СССР — в 1990 году он был избран депутатом Одесского областного совета. Был депутатом облсовета до 1998 года, затем до 2004 года — депутатом Одесского городского совета.

В 2002 году баллотировался в Верховную Раду, но проиграл выборы. Следующая попытка попасть в парламент в 2004 году удалась — Киссе выиграл довыборы по округу № 136 в Одессе. В 2004-2006 годах руководил депутатской фракцией партии "Відродження", был членом Комитета по правам человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

На парламентских выборах 2019 года был избран депутатом Верховной Рады — снова баллотировался самовыдвиженцем по округу №142. В парламенте является членом депутатской группы Партия "За Майбутнє", работает в комитете ВР по бюджету.

Напомним, городской голова Одессы Геннадий Труханов назначил нового главу Департамента по организации работы Одесского городского совета, обойдя конкурс. Новый руководитель ранее возглавлял Департамент культуры и туризма.