На Одещині продовжує транслюватися пропагандистське радіо РФ

Пропаганда триває — на Одещині досі мовить радіо з ПМР
У прикордонних районах Одещини можна "зловити" сигнал російських пропагандистських каналів. Заглушити його за допомогою спеціальних веж досі не вдається.
Про це повідомили у Центрі публічних розслідувань.
Трансляції не глушать
Представники Центру зафіксували російський радіосигнал за допомогою звичайного приймача. Зокрема, йдеться про пропагандистські передачі, такі як "Вести".
Нагадаємо, у вересні начальник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про встановлення на прикордонних зонах Одещини з Придністров'ям телекомунікаційних веж. Вони мали витіснити російський телесигнал з південних районів.
"Держспецзв’язок над цим працює, вони завершують встановлення 13-ти веж уздовж кордону з Придністров’ям та будуть їх тестувати. Але трапляється, що сигнал вмикається з Криму та Румунії", — заявляв Олег Кіпер.
Раніше ми повідомляли, що ворожі пропагандистські радіостанції досі можна слухати у Роздільнянському районі Одещини. Також ми розповідали про встановлення веж для блокування теле- і радіосигналів у регіоні.
Читайте Новини.LIVE!