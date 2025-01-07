На Одещині продовжує транслюватися пропагандистське радіо РФ

Радіовежі не глушать сигнал з Придністров'я. Фото: ілюстративне/freepik

У прикордонних районах Одещини можна "зловити" сигнал російських пропагандистських каналів. Заглушити його за допомогою спеціальних веж досі не вдається.

Про це повідомили у Центрі публічних розслідувань.

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Представники Центру зафіксували російський радіосигнал за допомогою звичайного приймача. Зокрема, йдеться про пропагандистські передачі, такі як "Вести".

Нагадаємо, у вересні начальник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про встановлення на прикордонних зонах Одещини з Придністров'ям телекомунікаційних веж. Вони мали витіснити російський телесигнал з південних районів.

"Держспецзв’язок над цим працює, вони завершують встановлення 13-ти веж уздовж кордону з Придністров’ям та будуть їх тестувати. Але трапляється, що сигнал вмикається з Криму та Румунії", — заявляв Олег Кіпер.

Раніше ми повідомляли, що ворожі пропагандистські радіостанції досі можна слухати у Роздільнянському районі Одещини. Також ми розповідали про встановлення веж для блокування теле- і радіосигналів у регіоні.