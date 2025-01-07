В Одесской области продолжает транслироваться пропагандистское радио РФ

Радиовышки не глушат сигнал из Приднестровья. Фото: иллюстративное/freepik

В приграничных районах Одесской области можно "поймать" сигнал российских пропагандистских каналов. Заглушить его с помощью специальных башен до сих пор не удается.

Об этом сообщили в Центре публичных расследований.

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Представители Центра зафиксировали российский радиосигнал с помощью обычного приемника. В частности, речь идет о пропагандистских передачах, таких как "Вести".

Напомним, в сентябре начальник Одесской ОГА Олег Кипер рассказал об установке на приграничных зонах Одесской области с Приднестровьем телекоммуникационных вышек. Они должны были вытеснить российский телесигнал из южных районов.

"Госспецсвязь над этим работает, они завершают установку 13-ти вышек вдоль границы с Приднестровьем и будут их тестировать. Но случается, что сигнал включается из Крыма и Румынии", — заявлял Олег Кипер.

Ранее мы сообщали, что вражеские пропагандистские радиостанции до сих пор можно слушать в Раздельнянском районе Одесской области. Также мы рассказывали об установке вышек для блокировки теле- и радиосигналов в регионе.