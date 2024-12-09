На Одещині досі транслюють пропагандистське радіо РФ

Радіовежа. Фото: ілюстративне/freepik

У Роздільнянському районі Одеської області досі можна слухати російські пропагандистські радіостанції. Сигнал йде з території невизнаного Придністров'я.

Про це повідомила одеська журналістка Оксана Піднебесна.

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За словами журналістки, мешканці села Лиманське досі споживають російську пропаганду. Йдеться, зокрема, про мовлення одіозної радіостанції "Спутник".

"Спеціально включила радіо — "Спутник" є досі, попри всі наші звернення, вільно веде мовлення в етері", — написала Оксана Піднебесна.

Зазначимо, що "Спутник" входить до пропагандистської мережі "Россия сегодня". Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну YouTube заблокував канал видання. Також радіостанція заблокована на території Молдови, але продовжує мовлення у невизнаній ПМР.

Нагадаємо, у вересні начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що на прикордонних зонах Одещини з Придністров'ям тривають роботи зі встановлення телекомунікаційних веж. Ці заходи покликані витіснити російський телесигнал з південних районів.

"Держспецзв’язок над цим працює, вони завершують встановлення 13-ти веж уздовж кордону з Придністров’ям та будуть їх тестувати. Але трапляється, що сигнал вмикається з Криму та Румунії", — каже Олег Кіпер.

Раніше ми повідомляли, від чого залежатиме подальша доля Придністровського регіону, а також про те, чи можливе силове повернення невизнаної республіки до складу Молдови.