На Одещині досі транслюють пропагандистське радіо РФ

Російська пропаганда на Одещині — трансляції з ПМР не глушать
У Роздільнянському районі Одеської області досі можна слухати російські пропагандистські радіостанції. Сигнал йде з території невизнаного Придністров'я.
Про це повідомила одеська журналістка Оксана Піднебесна.
Пропаганда без меж
За словами журналістки, мешканці села Лиманське досі споживають російську пропаганду. Йдеться, зокрема, про мовлення одіозної радіостанції "Спутник".
"Спеціально включила радіо — "Спутник" є досі, попри всі наші звернення, вільно веде мовлення в етері", — написала Оксана Піднебесна.
Зазначимо, що "Спутник" входить до пропагандистської мережі "Россия сегодня". Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну YouTube заблокував канал видання. Також радіостанція заблокована на території Молдови, але продовжує мовлення у невизнаній ПМР.
Нагадаємо, у вересні начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що на прикордонних зонах Одещини з Придністров'ям тривають роботи зі встановлення телекомунікаційних веж. Ці заходи покликані витіснити російський телесигнал з південних районів.
"Держспецзв’язок над цим працює, вони завершують встановлення 13-ти веж уздовж кордону з Придністров’ям та будуть їх тестувати. Але трапляється, що сигнал вмикається з Криму та Румунії", — каже Олег Кіпер.
Раніше ми повідомляли, від чого залежатиме подальша доля Придністровського регіону, а також про те, чи можливе силове повернення невизнаної республіки до складу Молдови.
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