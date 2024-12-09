В Одесской области до сих пор транслируют пропагандистское радио РФ

Радиовышка. Фото: иллюстративное/freepik

В Раздельнянском районе Одесской области до сих пор можно слушать российские пропагандистские радиостанции. Сигнал идет с территории непризнанного Приднестровья.

Об этом сообщила одесская журналистка Оксана Поднебесная.

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По словам журналистки, жители села Лиманское до сих пор потребляют российскую пропаганду. Речь идет, в частности, о вещании одиозной радиостанции "Спутник".

"Специально включила радио — "Спутник" есть до сих пор, несмотря на все наши обращения, свободно вещает в эфире", — написала Оксана Поднебесная.

Отметим, что "Спутник" входит в пропагандистскую сеть "Россия сегодня". После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину YouTube заблокировал канал издания. Также радиостанция заблокирована на территории Молдовы, но продолжает вещание в непризнанном ПМР.

Напомним, в сентябре начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что на приграничных зонах Одесчины с Приднестровьем продолжаются работы по установке телекоммуникационных башен. Эти меры призваны вытеснить русский телесигнал из южных районов.

"Госспецсвязь над этим работает, они завершают установку 13 башен вдоль границы с Приднестровьем и будут их тестировать. Но случается, что сигнал включается из Крыма и Румынии", — говорит Олег Кипер.

Ранее мы сообщали, от чего будет зависеть дальнейшая судьба Приднестровского региона, а также о том, возможно ли силовое возвращение непризнанной республики в состав Молдовы.