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Пропонувала хабар за закриття справи — на Одещині затримали крадійку

2 лютого 2024 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Пропонувала хабар за закриття справи — на Одещині затримали крадійку
Жінка у слідчому відділку. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Болградському районі Одеської області затримали місцеву мешканку, яка пропонувала хабар військовому. Жінка хотіла "вирішити" справу щодо крадіжки. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

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Деталі інциденту

Жінка, яка у грудні минулого року була викрита у скоєнні крадіжки, намагалася відкупитися від судової справи, запропонувавши поліцейському хабар. За те, щоб справу закрили вона пропонувала 37,4 тисячі гривень. Після цього правоохоронець повідомив про запропоновану йому неправомірну вигоду керівництву, і були вжиті заходи щодо документування протиправних дій громадянки.

Яке покарання загрожує

Жінці повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 та ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Сумарно їй загрожує до восьми років увʼязнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило в Одеській області правоохоронця, який "співпрацював" з шахраєм. Посадовець отримав хабаря за непритягнення злочинця до відповідальності.

Також ми писали, що в Одесі судитимуть чоловіка, який намагався дати хабар командувачу стратегічних військ. Підозрюваний за 200 тисяч гривень хотів отримати дозвіл на вилов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні.

Одеса
хабар
крадіжка
поліція
Одеська область
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