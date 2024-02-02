Предлагала взятку за закрытие дела — на Одесчине задержали воровку

Женщина в следственном участке. Фото: Нацполиция

В Болградском районе Одесской области задержали местную жительницу, предлагавшую взятку военнослужащему. Женщина хотела "решить" дело по поводу кражи.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали инцидента

Женщина, которая в декабре прошлого года была уличена в совершении кражи, пыталась откупиться от судебного дела, предложив полицейскому взятку. За то, чтобы дело закрыли, она предлагала 37,4 тысячи гривен. После этого правоохранитель сообщил о предложенной ему неправомерной выгоде руководству, и были приняты меры по документированию противоправных действий гражданки.

Какое наказание грозит

Женщине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 и ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса. Суммарно ей грозит до восьми лет заключения. Следствие продолжается.

Напомним, Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило в Одесской области правоохранителя, который "сотрудничал" с мошенником. Чиновник получил взятки за непривлечение преступника к ответственности.

Также мы писали, что в Одессе будут судить мужчину, пытавшегося дать взятку командующему стратегическими войсками. Подозреваемый за 200 тысяч гривен хотел получить разрешение на лов биоресурсов в запрещенной пограничной зоне.