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Пропускну спроможність станції "Ізмаїл" планують покращити

25 червня 2023 13:00
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Беженар Тетяна
журналіст
Пропускну спроможність станції "Ізмаїл" планують покращити
Залізничні вагони. Фото: Укрзалізниця
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

В АТ "Укрзалізниця" розглядають проєкти щодо покращення пропускної спроможності станції "Ізмаїл". Передусім йдеться про дільниці Арциз — Ізмаїл та Білгород-Дністровський — Ізмаїл.

Про це йшлося під час онлайн-наради залізничників із представниками аграрного ринку, передає видання Rail.insider.

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Представники аграрного ринку порушили питання щодо можливого колійного розвитку станції "Ізмаїл" та, відповідно, поліпшення ситуації з обробленням вантажів.

Модернізація станцій

Наразі в "Укрзалізниці" розглядають проєкти щодо розширення пропускної спроможності станції Ізмаїл, і не лише її. Передусім йдеться про дільниці Арциз — Ізмаїл та Білгород-Дністровський — Ізмаїл. Також розглядається варіант електрифікації дільниці Білгород-Дністровський — Ізмаїл. Його реалізацію мають намір розпочати вже цього року.

"На самій станції Ізмаїл плануємо ще дві колії сортувального парку, парку прибуття. Але це вже на наступний рік. Ми плануємо розширити горловину станції, точніше парку "Новий", та побудувати витяжну колію № 13, яка надасть змогу працювати на подачу в порт окремо від подачі на під’їзну колію "Нібулону", що теж збільшить переробку. Вважаємо, що наразі цього буде достатньо для того, щоб збільшити переробну спроможність станції з боку залізниці", — зазначив заступник директора регіональної філії "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця" з логістики та роботи з поромами Іван Ємець.

Розвиток залізничної інфраструктури

Представників компаній-трейдерів агропродукції попросили залізничників прискорити розвиток інфраструктури в напрямку Ізмаїлу, зважаючи на невизначеність подальшої долі "зернового коридору". 

"У порту Ізмаїл для збільшення перевалки також необхідно будувати додаткові склади для зберігання зерна, тобто потрібні інвестиції з боку бізнесу", — зазначив заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов. 

Нагадаємо, на півдні Одещини продовжується збільшення територій морських і річкових портів, зокрема в місті Ізмаїл. Це дозволить розширити операційні можливості критичної морської інфраструктури.

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