Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Пропускную способность станции "Измаил" планируют улучшить arrow

Пропускную способность станции "Измаил" планируют улучшить

25 июня 2023 13:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Пропускную способность станции "Измаил" планируют улучшить
Железнодорожные вагоны. Фото: Укрзализныця
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В АО "Укрзализныця" рассматривают проекты по улучшению пропускной способности станции "Измаил". Прежде всего, речь идет об участках Арциз — Измаил и Белгород-Днестровский — Измаил.

Об этом шла речь во время онлайн-совещания железнодорожников с представителями аграрного рынка, передает издание Rail.insider.

Читайте также:

Представители аграрного рынка подняли вопросы возможного путевого развития станции "Измаил" и, соответственно, улучшения ситуации с обработкой грузов.

Модернизация станций

В настоящее время в "Укрзализныце" рассматривают проекты по расширению пропускной способности станции Измаил, и не только ее. Прежде всего, речь идет об участках Арциз — Измаил и Белгород-Днестровский — Измаил. Также рассматривается вариант электрификации участка Белгород-Днестровский — Измаил. Его реализацию намерены начать уже в этом году.

"На самой станции "Измаил" планируем еще два пути сортировочного парка, парка прибытия. Но это уже на следующий год. Мы планируем расширить горловину станции, точнее парка "Новый", и построить вытяжной путь № 13, который позволит работать на подачу в порт отдельно от подачи на подъездный путь "Нибулона", что тоже увеличит переработку. Считаем, что пока этого будет достаточно для того, чтобы увеличить перерабатывающую способность станции со стороны железной дороги", — отметил заместитель директора регионального филиала "Одесская железная дорога" АО "Укрзализныця" по логистике и работе с паромами Иван Емец.

Развитие железнодорожной инфраструктуры

Представители компаний-трейдеров агропродукции попросили железнодорожников ускорить развитие инфраструктуры в направлении Измаила, учитывая неопределенность дальнейшей судьбы "зернового коридора".

"В порту Измаил для увеличения перевалки также необходимо строить дополнительные склады для хранения зерна, то есть нужны инвестиции со стороны бизнеса", — отметил заместитель директора департамента коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев.

Напомним, на юге Одесчины продолжается увеличение территорий морских и речных портов, в том числе в городе Измаил. Это позволит расширить операционные возможности критической морской инфраструктуры.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас