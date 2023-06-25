Пропускную способность станции "Измаил" планируют улучшить

Железнодорожные вагоны. Фото: Укрзализныця

В АО "Укрзализныця" рассматривают проекты по улучшению пропускной способности станции "Измаил". Прежде всего, речь идет об участках Арциз — Измаил и Белгород-Днестровский — Измаил.

Об этом шла речь во время онлайн-совещания железнодорожников с представителями аграрного рынка, передает издание Rail.insider.

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Модернизация станций

В настоящее время в "Укрзализныце" рассматривают проекты по расширению пропускной способности станции Измаил, и не только ее. Прежде всего, речь идет об участках Арциз — Измаил и Белгород-Днестровский — Измаил. Также рассматривается вариант электрификации участка Белгород-Днестровский — Измаил. Его реализацию намерены начать уже в этом году.

"На самой станции "Измаил" планируем еще два пути сортировочного парка, парка прибытия. Но это уже на следующий год. Мы планируем расширить горловину станции, точнее парка "Новый", и построить вытяжной путь № 13, который позволит работать на подачу в порт отдельно от подачи на подъездный путь "Нибулона", что тоже увеличит переработку. Считаем, что пока этого будет достаточно для того, чтобы увеличить перерабатывающую способность станции со стороны железной дороги", — отметил заместитель директора регионального филиала "Одесская железная дорога" АО "Укрзализныця" по логистике и работе с паромами Иван Емец.

Развитие железнодорожной инфраструктуры

Представители компаний-трейдеров агропродукции попросили железнодорожников ускорить развитие инфраструктуры в направлении Измаила, учитывая неопределенность дальнейшей судьбы "зернового коридора".

"В порту Измаил для увеличения перевалки также необходимо строить дополнительные склады для хранения зерна, то есть нужны инвестиции со стороны бизнеса", — отметил заместитель директора департамента коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев.

Напомним, на юге Одесчины продолжается увеличение территорий морских и речных портов, в том числе в городе Измаил. Это позволит расширить операционные возможности критической морской инфраструктуры.