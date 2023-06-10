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Укрзалізниця призначила додатковий поїзд з Одеси до Києва

10 червня 2023 17:30
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Беженар Тетяна
журналіст
Укрзалізниця призначила додатковий поїзд з Одеси до Києва
Швидкісний потяг. Фото: Укрзалізниця
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Укрзалізниця призначила додатковий поїзд сполученням  Одеса — Київ. Він почне курсувати вже з 11 червня.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

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Відправлення з Одеси

Потяг курсуватиме з Одеси, починаючи 11 червня щовівторка, четверга та неділі. Відправлення о 17:11, а прибуття до Києва о 08:53. 

Відправлення з Києва

У зворотному напрямку, з Києва, поїзд відправлятиметься з 12 червня у понеділок, середу та пʼятницю о 17:14, і прибуватиме до Одеси о 09:12. 

"Цей маршрут дасть нові сполучення Черкасам з Одесою та Києвом, а мешканцям Балти, Любашівки, Первомайська-На-Бузі, Новомиргорода, Капітанівки, Пальміри та інших станцій на шляху прямування — зі столицею", — йдеться у повідомленні.

Квитки на цей рейс вже доступні у застосунку Укрзалізниці, на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.

Зазначимо, наближаючись до літнього сезону 2023, Укрзалізниця вводить зміни у графіку руху поїздів. Починаючи з 10 червня, пасажири з Черкащини матимуть змогу зручно планувати свої відпочинки на морі, завдяки запровадженню нового маршруту поїзда №148/147, який курсуватиме через Черкаси й сполучатиме Київ з Одесою.

Нагадаємо, подорож із комфортом без представників протилежної статі. На сайті Кабінету міністрів України з'явилася петиція з проханням розділити чоловіків і жінок різними вагонами в поїздах далекого прямування. Як зазначають автори петиції, це допоможе створити безпечні та психологічно комфортні умови для перевезень, які передбачені правилами УЗ. Ця пропозиція знайшла відгук з боку українців і вже 23 тисячі осіб її підписали.

Чи готові одесити до подібних нововведень і чи потрібні подібні зміни, дізнавалися журналісти Новини.LIVE.

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