Укрзализныця назначила дополнительный поезд из Одессы в Киев

Скоростной поезд. Фото: Укрзализныця

Укрзализныця назначила дополнительный поезд сообщением Одесса — Киев. Он начнет курсировать с 11 июня.

Об этом сообщает Укрзализныця.

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Отправление из Одессы

Поезд будет курсировать из Одессы, начиная 11 июня по вторникам, четвергам и воскресеньям. Отправление в 17:11, а прибытие в Киев в 08:53.

Отправление из Киева

В обратном направлении из Киева поезд будет отправляться с 12 июня в понедельник, среду и пятницу в 17:14, и будет прибывать в Одессу в 09:12.

"Этот маршрут даст новые сообщения Черкассам с Одессой и Киевом, а жителям Балты, Любашевки, Первомайска-На-Буге, Новомиргорода, Капитановки, Пальмиры и других станций на пути следования — со столицей", — говорится в сообщении.

Билеты на этот рейс уже доступны в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

Отметим, приближаясь к летнему сезону 2023, Укрзализныця вводит изменения в график движения поездов. Начиная с 10 июня, пассажиры из Черкасской области смогут удобно планировать свои отдыха на море, благодаря введению нового маршрута поезда №148/147, который будет курсировать через Черкассы и соединять Киев с Одессой.

Напомним, путешествие с комфортом без представителей противоположного пола. На сайте Кабинета министров Украины появилась петиция с просьбой разделить мужчин и женщин разными вагонами в поездах дальнего следования. Как отмечают авторы петиции, это поможет создать безопасные и психологически комфортные условия для перевозки, предусмотренные правилами УЗ. Это предложение нашло отклик со стороны украинцев и уже 23 тысячи человек его подписали.

Готовы ли одесситы к подобным нововведениям и нужны ли подобные изменения, узнавали журналисты Новини.LIVE.