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Укрзалізниця запустила додаткові потяги до Одеси

24 травня 2023 11:28
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Укрзалізниця запустила додаткові потяги до Одеси
Залізничний вокзал Одеса. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Наближаючись до літнього сезону 2023, Укрзалізниця вводить зміни у графіку руху поїздів. Починаючи з 10 червня, пасажири з Черкащини матимуть змогу зручно планувати свої відпочинки на морі, завдяки запровадженню нового маршруту поїзда №148/147, який курсуватиме через Черкаси й сполучатиме Київ з Одесою.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

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В новому графіку руху Укрзалізниці декілька поїздів отримали подовжений маршрут для забезпечення зручності пасажирів. Поїзд №105/106 Одеса — Київ — Одеса опціонально буде прямувати до та зі станції Суми, що дасть можливість мешканцям Сумщини легко дістатись до приморського міста без зайвих пересадок. 

Також, поїзд №53/54 Одеса — Дніпро — Одеса опціонально включить у свій маршрут Запоріжжя.

Графік подовжених маршрутів. Фото: Укрзалізниця
Графік подовжених маршрутів. Фото: Укрзалізниця

Крім того, Укрзалізниця змінила розклади понад 35 поїздів, щоб скоротити час подорожі для пасажирів. Тепер ви зможете швидше досягти своїх пунктів призначення з поїздами, такими як №3/4 Запоріжжя — Ужгород, №15/16 Харків — Ясіня, №17/18 Харків — Ужгород, №29/30 Київ — Ужгород, №749/750 Київ — Чоп, Ужгород, №779/780 Київ — Суми, №790/789-792/791 Київ — Кропивницький/Кременчук та інші.

Тим часом вже цього тижня має вирішитись питання, щодо відкриття пляжів. Обласна та місцева влада наразі розробляють відповідний наказ.

Тим часом на декотрих пляжах вже з’явилися інформації стенди щодо правил перебування на узбережжі. Наприклад, відпочивати на "Золотому березі" можна буде тільки з 7 ранку до 9 вечора. У разі сигналу повітряної тривоги рятувальники зобов'язані запропонувати відпочивальникам евакуюватися з пляжу. Також на стендах вказано, що одеситам та гостям міста заборонено запливати за буйки.

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