Укрзализныця запустила дополнительные поезда в Одессу

Железнодорожный вокзал Одесса. Фото: google

Приближаясь к летнему сезону 2023, Укрзализныця вводит изменения в график движения поездов. Начиная с 10 июня, пассажиры из Черкасской области смогут удобно планировать свои отдыха на море, благодаря введению нового маршрута поезда №148/147, который будет курсировать через Черкассы и соединять Киев с Одессой.

Об этом сообщает Укрзализныця.

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В новом графике движения "Укрзализныци" несколько поездов получили удлиненный маршрут для обеспечения удобства пассажиров. Поезд №105/106 Одесса — Киев — Одесса будет опционально следовать до и со станции Сумы, что позволит жителям Сумщины легко добраться до приморского города без лишних пересадок.

Также, поезд №53/54 Одесса — Днепр — Одесса опционально включит в свой маршрут Запорожье.

График удлиненных маршрутов. Фото: Укрзализныця

Кроме того, Укрзализныця изменила расписания более 35 поездов, чтобы сократить время поездки для пассажиров. Теперь вы сможете быстрее достичь своих пунктов назначения с поездами, такими как №3/4 Запорожье — Ужгород, №15/16 Харьков — Ясиня, №17/18 Харьков — Ужгород, №29/30 Киев – Ужгород, №749/750 Киев — Чоп, Ужгород, №779/780 Киев — Сумы, №790/789-792/791 Киев — Кропивницкий/Кременчуг и другие.

Тем временем уже на этой неделе должен решиться вопрос открытия пляжей. Областные и местные власти разрабатывают соответствующий приказ.

Между тем, на некоторых пляжах уже появились информации стенды о правилах пребывания на побережье. К примеру, отдыхать на "Золотом берегу" можно будет только с 7 утра до 9 вечера. В случае сигнала воздушной тревоги спасатели обязаны предложить отдыхающим эвакуироваться с пляжа. Также на стендах отмечено, что одесситам и гостям города запрещено заплывать за буйки.