Боротьба проти російської пропаганди в НАТО

Люди дивляться телевізор. Фото ілюстративне: РосЗМІ

Сьогодні важливою складовою безпеки НАТО є протидія російській пропаганді, яка спрямована на підрив стабільності Альянсу. Для цього потрібно створити спеціалізовану інституцію, яка б займалася ідеологічною війною на всіх рівнях.

Про це на Black Sea Security Forum заявив член Сенату Польщі Міхал Камінський.

Читайте також:

Зокрема, він зазначив, що Захід має стати більш активним у протидії дезінформації та ворожій пропаганді з боку Росії.

"Нам потрібен заступник секретаря НАТО, який би займався ідеологічною війною. Це відомство могло б ефективно боротися з російською пропагандою, спрямованою проти безпеки НАТО. Крім того, це дозволило б прогнозувати дії наших ворогів, включно з Росією", — заявив представник Польщі.

Він також підкреслив важливість активної політичної участі Заходу в Росії та інших країнах, де пропаганда підриває демократичні цінності. За словами Міхала Камінського, однією з умов миру має бути відновлення демократії в Росії.

"Якщо ми виграємо війну, ми повинні домагатися проведення вільних виборів у Білорусі та Росії під міжнародним наглядом. Це допоможе відновити демократію в цих країнах і повернутися до Конституції Росії з 90-х років, прибравши правки, внесені режимом Путіна", — наголосив член Сенату Польщі.

Член Сенату Польщі Міхал Камінський. Фото: скриншот

Він наголосив, що західні країни недостатньо активні в політичному протистоянні з Росією, що дозволяє останній безперешкодно проводити свої дії.

"Історія показує, що втручання Росії в європейські справи часто призводило до негативних наслідків. Російська окупація Польщі, України, та Литви в минулому є яскравими прикладами. Нам необхідно використовувати ці історичні аргументи, щоб показати важливість стабільного політичного середовища в Європі", — сказав Міхал Камінський.

Нагадаємо, на Black Sea Security Forum Курт Волкер заявив, що країни заходу дозволили Путіну напасти на Україну.