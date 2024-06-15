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Протидія російській пропаганді має стати пріоритетом для ЄС — Black Sea Security Forum

15 червня 2024 19:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Боротьба проти російської пропаганди в НАТО
Люди дивляться телевізор. Фото ілюстративне: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні важливою складовою безпеки НАТО є протидія російській пропаганді, яка спрямована на підрив стабільності Альянсу. Для цього потрібно створити спеціалізовану інституцію, яка б займалася ідеологічною війною на всіх рівнях.

Про це на Black Sea Security Forum заявив член Сенату Польщі Міхал Камінський. 

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Зокрема, він зазначив, що Захід має стати більш активним у протидії дезінформації та ворожій пропаганді з боку Росії.

"Нам потрібен заступник секретаря НАТО, який би займався ідеологічною війною. Це відомство могло б ефективно боротися з російською пропагандою, спрямованою проти безпеки НАТО. Крім того, це дозволило б прогнозувати дії наших ворогів, включно з Росією", — заявив  представник Польщі.

Він також підкреслив важливість активної політичної участі Заходу в Росії та інших країнах, де пропаганда підриває демократичні цінності. За словами Міхала Камінського, однією з умов миру має бути відновлення демократії в Росії.

"Якщо ми виграємо війну, ми повинні домагатися проведення вільних виборів у Білорусі та Росії під міжнародним наглядом. Це допоможе відновити демократію в цих країнах і повернутися до Конституції Росії з 90-х років, прибравши правки, внесені режимом Путіна", — наголосив член Сенату Польщі. 

Протидія російській пропаганді має стати пріоритетом для ЄС — Black Sea Security Forum - фото 1
Член Сенату Польщі Міхал Камінський. Фото: скриншот

Він наголосив, що західні країни недостатньо активні в політичному протистоянні з Росією, що дозволяє останній безперешкодно проводити свої дії. 

"Історія показує, що втручання Росії в європейські справи часто призводило до негативних наслідків. Російська окупація Польщі, України, та Литви в минулому є яскравими прикладами. Нам необхідно використовувати ці історичні аргументи, щоб показати важливість стабільного політичного середовища в Європі", — сказав Міхал Камінський. 

Нагадаємо, на Black Sea Security Forum Курт Волкер заявив, що країни заходу дозволили Путіну напасти на Україну. 

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