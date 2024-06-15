Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Противодействие российской пропаганде должно стать приоритетом для ЕС — Black Sea Security Forum arrow

Противодействие российской пропаганде должно стать приоритетом для ЕС — Black Sea Security Forum

15 июня 2024 19:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Борьба с российской пропагандой в НАТО
Люди смотрят телевизор. Фото иллюстративное: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня важной составляющей безопасности НАТО является противодействие российской пропаганде, направленной на подрыв стабильности Альянса. Для этого нужно создать специализированный институт, который бы занимался идеологической войной на всех уровнях.

Об этом на Black Sea Security Forum заявил член Сената Польши Михал Каминский.

Читайте также:

В частности, он отметил, что Запад должен стать более активным в противодействии дезинформации и враждебной пропаганде со стороны России.

"Нам нужен заместитель секретаря НАТО, который занимался бы идеологической войной. Это ведомство могло бы эффективно бороться с российской пропагандой, направленной против безопасности НАТО. Кроме того, это позволило бы прогнозировать действия наших врагов, включая Россию", — заявил представитель Польши.

Он также подчеркнул важность активного политического участия Запада в России и других странах, где пропаганда подрывает демократические ценности. По словам Михала Каминского, одним из условий мира должно быть восстановление демократии в России.

"Если мы выиграем войну, мы должны добиваться проведения свободных выборов в Беларуси и России под международным надзором. Это поможет восстановить демократию в этих странах и вернуться в Конституцию России с 90-х годов, убрав поправки, внесенные режимом Путина", — подчеркнул член Сената Польши.

Противодействие российской пропаганде должно стать приоритетом для ЕС - Black Sea Security Forum - фото 1
Член Сената Польши Михал Каминский. Фото: скриншот

Он подчеркнул, что западные страны недостаточно активны в политическом противостоянии с Россией, что позволяет последним беспрепятственно проводить свои действия.

"История показывает, что вмешательство России в европейские дела часто приводило к негативным последствиям. Российская оккупация Польши, Украины и Литвы в прошлом являются яркими примерами. Нам необходимо использовать эти исторические аргументы, чтобы показать важность стабильной политической среды в Европе", — сказал Михал Каминский.

Напомним, на Black Sea Security Forum Курт Волкер заявил, что страны мероприятия разрешили Путину напасть на Украину.

Одесса
пропаганда
НАТО
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

14 июня 2024

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос