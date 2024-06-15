Борьба с российской пропагандой в НАТО

Люди смотрят телевизор. Фото иллюстративное: РосСМИ

Сегодня важной составляющей безопасности НАТО является противодействие российской пропаганде, направленной на подрыв стабильности Альянса. Для этого нужно создать специализированный институт, который бы занимался идеологической войной на всех уровнях.

Об этом на Black Sea Security Forum заявил член Сената Польши Михал Каминский.

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В частности, он отметил, что Запад должен стать более активным в противодействии дезинформации и враждебной пропаганде со стороны России.

"Нам нужен заместитель секретаря НАТО, который занимался бы идеологической войной. Это ведомство могло бы эффективно бороться с российской пропагандой, направленной против безопасности НАТО. Кроме того, это позволило бы прогнозировать действия наших врагов, включая Россию", — заявил представитель Польши.

Он также подчеркнул важность активного политического участия Запада в России и других странах, где пропаганда подрывает демократические ценности. По словам Михала Каминского, одним из условий мира должно быть восстановление демократии в России.

"Если мы выиграем войну, мы должны добиваться проведения свободных выборов в Беларуси и России под международным надзором. Это поможет восстановить демократию в этих странах и вернуться в Конституцию России с 90-х годов, убрав поправки, внесенные режимом Путина", — подчеркнул член Сената Польши.

Член Сената Польши Михал Каминский. Фото: скриншот

Он подчеркнул, что западные страны недостаточно активны в политическом противостоянии с Россией, что позволяет последним беспрепятственно проводить свои действия.

"История показывает, что вмешательство России в европейские дела часто приводило к негативным последствиям. Российская оккупация Польши, Украины и Литвы в прошлом являются яркими примерами. Нам необходимо использовать эти исторические аргументы, чтобы показать важность стабильной политической среды в Европе", — сказал Михал Каминский.

Напомним, на Black Sea Security Forum Курт Волкер заявил, что страны мероприятия разрешили Путину напасть на Украину.