Спрощено транзит через Паланку для чоловіків на Одещині

КПП "Паланка" на Одещині. Фото: Державна прикордонна служба

З 1 листопада Державна прикордонна служба України змінила правила проїзду дорогою Одеса–Рені через Паланку. Нововведення стосуються чоловіків віком від 18 до 60 років, які мешкають у прикордонних районах Одещини. Тепер отримати дозвіл і перетнути ділянку можна швидше та простіше.

Про це повідомили в пресслужбі ТСК з питань захисту прав ВПО та інших осіб.

Нові умови

Держприкордонслужба запровадила спрощену процедуру для українських чоловіків, які користуються транзитною дорогою через Паланку. Зміни стосуються жителів Одеського, Білгород-Дністровського, Ізмаїльського та Болградського районів. Відтепер звернення щодо погодження проїзду розглядатимуть не більше трьох днів, а дозвіл діятиме рік замість шести місяців. У випадку спірних ситуацій прикордонники зможуть вирішувати їх безпосередньо на місці. Для осіб із "ризикової категорії" передбачено супровід спеціальних нарядів під час руху.

Такі зміни стали результатом рішення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань внутрішньо переміщених осіб, ухваленого 26 вересня 2025 року. У відомстві зазначають, що нововведення покликані полегшити пересування мешканців прикордонних громад і підвищити рівень безпеки.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Молдова ввела нові правила в'їзду для українських водіїв. Також ми писали про те, без яких документів не пропусть за кордон з дитиною.