Проезд через Паланку на Одесчине упростили — что изменилось

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 15:59
обновлено: 16:19
Упрощен транзит через Паланку для мужчин в Одесской области
КПП "Паланка" в Одесской области. Фото: Государственная пограничная служба

С 1 ноября Государственная пограничная служба Украины изменила правила проезда по дороге Одесса-Рени через Паланку. Нововведения касаются мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих в приграничных районах Одесской области. Теперь получить разрешение и пересечь участок можно быстрее и проще.

Об этом сообщили в пресс-службе ВСК по вопросам защиты прав ВПЛ и других лиц.

Новые условия

Госпогранслужба ввела упрощенную процедуру для украинских мужчин, которые пользуются транзитной дорогой через Паланку. Изменения касаются жителей Одесского, Белгород-Днестровского, Измаильского и Болградского районов. Отныне обращение о согласовании проезда будут рассматривать не более трех дней, а разрешение будет действовать год вместо шести месяцев. В случае спорных ситуаций пограничники смогут решать их непосредственно на месте. Для лиц из "рисковой категории" предусмотрено сопровождение специальных нарядов во время движения.

Такие изменения стали результатом решения Временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам внутренне перемещенных лиц, принятого 26 сентября 2025 года. В ведомстве отмечают, что нововведения призваны облегчить передвижение жителей приграничных общин и повысить уровень безопасности.

Напомним, мы сообщали, что Молдова ввела новые правила въезда для украинских водителей. Также мы писали о том, без каких документов не пропустят за границу с ребенком.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
