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Головна Одеса Проїзд у громадському транспорті в Одесі — які ціни у липні

Проїзд у громадському транспорті в Одесі — які ціни у липні

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Дата публікації: 24 червня 2025 18:18
Як зміниться вартість проїзду в громадському транспорті Одеси у липні 2025-го
Трамвай в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Ключові моменти Вартість проїзду в громадському транспорті в Одесі Вартість паркування в Одесі на червень

Вартість послуг громадського транспорту для одеситів у липні 2025 року змінювати поки не планують. Ціни на проїзд у трамваях, тролейбусах та маршрутках залишаться на тому ж рівні, на якому їх затвердили ще 1 грудня 2024-го.

Новини.LIVE розповідають про тарифи на проїзд у міському транспорті в Одесі на липень.

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Вартість проїзду в громадському транспорті в Одесі

Громадський транспорт:

  • Трамвай і тролейбус — 15 грн.
  • Маршрутки — 20 грн у місті, 40 грн до 6-го км Овідіопольської дороги.
  • Поїздка з Одеси до Південного коштуватиме 70 грн. Це стосується маршрутів №67 і №68.

Проїзні квитки:

  • Учні: 120 грн (один вид транспорту), 160 грн (обидва).
  • Студенти: 240 грн (один), 340 грн (обидва).
  • Населення: 420 грн (один), 567 грн (обидва).
  • Службові поїздки: 630 грн (один), 756 грн (обидва).

Вартість паркування в Одесі на червень

Вартість паркування у липні 2025 року також залишиться на тому ж рівні, що й попереднього місяця. А саме:

  • 30 грн/година.

Абонемент:

  • 2 500 грн/місяць
  • 28 000 грн/рік.

Додамо, деякі категорії громадян можуть паркуватися безкоштовно. Це стосується людей з інвалідністю, учасників бойових дій та працівників дипломатичних місій.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Одещині виділять кошти на шкільні автобуси. А також про вартість водопостачання для мешканців міста.

Одеса Новини Одеси ціни проїзд громадський транспорт
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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