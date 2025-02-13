Одесит вивозив ухилянтів за кордон — деталі

Чоловіки в машині. Фото: Головне управління національної поліції в Одеській області

Одесит намагався вивезти в Молдову у кузові своєї машини чоловіків призовного віку, проте поліцейські з прикордонниками затримали його на автодорозі Одеса — Кучурган. 71-літньому чоловіку загрожує до семи років ув'язнення.

Про це повідомляє Головне управління національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

На автодорозі Одеса — Кучурган правоохоронці зупинили фургон Mercedes під керуванням 71-річного жителя обласного центру. У кузові вони виявили таємне відділення, облаштоване подвійною стіною, де ховалися троє чоловіків 28, 35 та 38 років із різних областей України. За даними слідства, водій діяв за попередньою домовленістю з особою, яка організувала незаконне переправлення військовозобов’язаних громадян. Із визначеної ділянки кордону пасажири повинні були самостійно перейти до сусідньої країни. За такі послуги чоловіки заплатили 15 тисяч доларів.

Яке покарання загрожує

На пасажирів склали протоколи щодо адміністративного правопорушення та направили їх до ТЦК та СП. А на літнього одесита відкрили справу за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон). Йому загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про суд над дружиною екснардепа Ігоря Маркова. А також про військового, який повідомляв людям про роздавання повісток.