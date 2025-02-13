Одессит вывозил уклонистов за границу — детали

Мужчины в машине. Фото: Главное управление национальной полиции в Одесской области

Одессит пытался вывезти в Молдову в кузове своей машины мужчин призывного возраста, однако полицейские с пограничниками задержали его на автодороге Одесса — Кучурган. 71-летнему мужчине грозит до семи лет заключения.

Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

На автодороге Одесса — Кучурган правоохранители остановили фургон Mercedes под управлением 71-летнего жителя областного центра. В кузове они нашли тайное отделение, оборудованное двойной стенкой, где прятались трое мужчин 28, 35 и 38 лет из разных областей Украины. По данным следствия, водитель действовал по предварительной договоренности с лицом, которое и организовало незаконную переправку военнообязанных граждан. С определенного участка границы пассажиры должны были самостоятельно перейти в соседнюю страну. За эти услуги мужчины заплатили 15 тысяч долларов.

Какое наказание грозит

На пассажиров составили протоколы об административном правонарушении и направили их в ТЦК и СП. А на пожилого одессита открыли дело по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (содействие незаконной переправке лиц через государственную границу). Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, недавно мы писали о суде над женой экс-нардепа Игоря Маркова. А также о военном, который сообщал людям о раздаче повесток.