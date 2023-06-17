Прозорі іспити на Одещині: водії можуть оскаржити результати

Іспит з водіння. Фото: google

В Одеській області впроваджується пілотний проєкт, спрямований на забезпечення прозорих умов для складання іспитів у сервісних центрах МВС. Завдяки встановленню додаткових камер спостереження в класах для теоретичних іспитів та в автомобілях сервісних центрів для практичних іспитів процес складання іспитів тепер можна легко контролювати та оскаржувати результати, якщо потрібно.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Протягом періоду з 1 по 15 червня включно в Одеському регіоні вже відбулося 1733 теоретичні іспити та 1904 практичні іспити, охоплюючи всі категорії транспортних засобів.

За даними статистики, успішність здачі теоретичного іспиту з першого разу становить 33,75%, що означає, що 585 кандидатів змогли пройти цей іспит. Серед практичних іспитів успішність з першої спроби становить 35%, що означає, що 671 кандидат зміг скласти іспит без повторних спроб.

Крім того, кандидатам у водії нагадують про можливість онлайн-запису на практичний іспит за допомогою функціоналу Е-ЗАПИС. Це дозволяє зменшити кількість візитів до сервісного центру МВС.

Важливим фактором успішної здачі іспиту є вибір автошколи. Грамотне пояснення матеріалу простими словами, використання прикладів з власного досвіду та відеоілюстрацій різних ситуацій на дорозі мають велике значення. Такий підхід полегшує сприйняття та засвоєння інформації, особливо для початківців, які раніше не мали досвіду на дорозі.

Важливо пам'ятати, що під час екзамену в сервісному центрі МВС вирішальне значення мають спокійність, впевненість і дотримання правил безпеки.

Слід зазначити, що в нашому регіоні екзаменаційна діяльність сервісних центрів МВС була оптимізована. Тепер деякі сервісні центри МВС не проводять теоретичні та практичні іспити, а надають інші послуги. Однак є певні визначені місця, де можна складати іспити:

Білгород-Дністровський (сервісний центр МВС № 5143),

Ізмаїл (сервісний центр МВС № 5144),

Подільськ (сервісний центр МВС № 5149),

Одеса (сервісний центр МВС № 5154).

Нагадаємо, за вчорашню добу поліцейські зупинили 23 водіїв у стані алкогольного сп’яніння. У "рекордсмена" вміст алкоголю в крові перевищував майже в 11 разів.