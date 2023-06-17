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Прозрачные экзамены в Одесской области: водители могут обжаловать результаты

17 июня 2023 14:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Прозрачные экзамены в Одесской области: водители могут обжаловать результаты
Экзамен по вождению. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесской области внедряется пилотный проект, направленный на обеспечение прозрачных условий для сдачи экзаменов в сервисных центрах МВД. Благодаря установке дополнительных камер наблюдения в классах для теоретических экзаменов и в автомобилях сервисных центров для практических экзаменов, процесс сдачи экзаменов теперь можно легко контролировать и обжаловать результаты, если нужно.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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В течение периода с 1 по 15 июня включительно в Одесском регионе уже состоялось 1733 теоретических экзамена и 1904 практических экзамена, охватывая все категории транспортных средств.

По данным статистики, успешность сдачи теоретического экзамена с первого раза составляет 33,75%, что означает, что 585 кандидатов смогли пройти этот экзамен. Среди практических экзаменов успеваемость с первой попытки составляет 35%, что означает, что 671 кандидат смог сдать экзамен без повторных попыток.

Кроме того, кандидатам в водители напоминают о возможности онлайн-записи на практический экзамен с помощью функционала Е-ЗАПИСЬ. Это позволяет уменьшить количество визитов в сервисный центр МВД.

Важным фактором успешной сдачи экзамена выбор автошколы. Грамотное объяснение материала простыми словами, использование примеров из собственного опыта и видеоиллюстраций различных ситуаций на дороге имеет большое значение. Такой подход облегчает восприятие и усвоение информации, особенно для начинающих, ранее не имевших опыта на дороге.

Важно помнить, что при экзамене в сервисном центре МВД решающее значение имеют спокойность, уверенность и соблюдение правил безопасности.

Следует отметить, что в нашем регионе экзаменационная деятельность сервисных центров МВД была оптимизирована. Теперь некоторые сервисные центры МВД не проводят теоретические и практические экзамены, а оказывают другие услуги. Однако есть определенные места, где можно сдавать экзамены:

  • Белгород-Днестровский (сервисный центр МВД №5143),
  • Измаил (сервисный центр МВД № 5144),
  • Подольск (сервисный центр МВД № 5149),
  • Одесса (сервисный центр МВД №5154).

Напомним, за вчерашние сутки полицейские остановили 23 водителя в состоянии алкогольного опьянения. У "рекордсмена" содержание алкоголя в крови превышало почти в 11 раз.

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