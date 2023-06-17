В Одесі затримали водія з рекордною кількістю алкоголю в крові

Драгер для вимірювання алкоголю. Фото: google

За вчорашню добу поліцейські зупинили 23 водіїв у стані алкогольного сп’яніння. У "рекордсмена" вміст алкоголю в крові перевищував майже в 11 разів.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

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Під час перевірки чоловіка на тверезість ''Драгер'' показав рекордний результат — 2, 26 проміле — це в 11 разів вище встановленої норми. Крім того, патрульні поліцейські зупинили водії із вмістом алкоголю 1,37 проміле, 1,27 та 1,20 проміле, що більше норми в 7,6 разу відповідно.

Зазначимо, що максимально допустимий рівень алкоголю у крові — 0,2 проміле. За водіння у нетверезому стані на порушників чекає штраф у розмірі від 17 тис. гривень та позбавлення прав водія мінімум на рік.

ДТП за вчора

На вулиці Лиманна, водій автомобіля Mitchubishi здійснив наїзд на пішохода, яка переходила дорогу у невстановленому місці. Жінку терміново доставили до лікарні для надання медичної допомоги та подальшого лікування.

Також учора вдень, на перехресті вулиць Малиновського та Івана та Юрія Лип, сталося зіткнення між автомобілями Toyota Camry та Toyota Rav. У результаті аварії дві пасажирки автомобіля Toyota Camry зазнали серйозних травм та були госпіталізовані.

Увечері того ж дня на вулиці Софіївській водій мотоцикла не впорався з керуванням і скоїв наїзд на дорожній знак, що призвело до того, що водія та його пасажирку відкинуло на трамвайні колії. Обидвох учасників ДТП негайно доставили до лікарні.

На місцях аварій працювали працівники поліції та слідчі, які здійснюють розслідування цих подій, щоб встановити всі обставини та винуватців.

Нагадаємо, в Одесі водій у стані наркотичного сп’яніння намагався втекти від поліцейських. За порушення ПДР та спротив правоохоронцям особу затримали.