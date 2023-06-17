В Одессе задержан водитель с рекордным количеством алкоголя в крови

Драгеры для измерения алкоголя. Фото: google

За вчерашние сутки полицейские остановили 23 водителя в состоянии алкогольного опьянения. У "рекордсмена" содержание алкоголя в крови превышало почти в 11 раз.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции в Одесской области.

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Во время проверки мужчины на трезвость "Драгер" показал рекордный результат — 2, 26 промилле — это в 11 раз выше установленной нормы. Кроме того, патрульные полицейские остановили водители с содержанием алкоголя 1,37 промилле, 1,27 и 1,20 промилле, что больше нормы в 7,6 раза соответственно.

Отметим, что максимально допустимый уровень алкоголя в крови — 0,2 промилле. За вождение в нетрезвом состоянии нарушителей ждет штраф в размере от 17 тыс. гривен и лишение водительских прав минимум в год.

ДТП за вчера

На улице Лиманная водитель автомобиля Mitchubishi совершил наезд на пешехода, переходившую дорогу в неустановленном месте. Женщину срочно доставили в больницу для оказания медицинской помощи и последующего лечения.

Также вчера днем на перекрестке улиц Малиновского и Ивана и Юрия Лип произошло столкновение между автомобилями Toyota Camry и Toyota Rav. В результате аварии, две пассажирки автомобиля Toyota Camry получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Вечером того же дня на улице Софиевской водитель мотоцикла не справился с управлением и совершил наезд на дорожный знак, что привело к тому, что водителя и его пассажирку отбросило на трамвайные пути. Оба участника ДТП были немедленно доставлены в больницу.

На местах аварий работали сотрудники полиции и следователи, которые расследуют эти события, чтобы установить все обстоятельства и виновников.

Напомним, в Одессе водитель в состоянии наркотического опьянения пытался скрыться от полицейских. За нарушение ПДД и сопротивление правоохранителям личность задержали.