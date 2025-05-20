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Прозорість Одеси під сумнівом — результати рейтингу

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Дата публікації: 20 травня 2025 11:17
Рейтинг прозорості міст - на якому місці Одеса
Одеський оперний. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одеса не пройшла перевірку на прозорість місцевої влади та опинилася на 34-му місці у рейтингу (45,5 бала). Перші позиції посіли Чернівці (84,5), Вінниця (81) та Луцьк (76).

Про це йдеться у рейтингу Transparency International Ukraine.

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Рейтинг прозорості

Аналітики Transparency International Ukraine оцінили 100 муніципалітетів з 21 області України за 70 критеріями. До десятки найкращих увійшли сім обласних центрів та 3 невеликих міста. Самим непрозорим населеним пунктом виявився Конотоп на Сумщині (11 балів, 99-те місце)

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Рейтинг прозорості. Фото: Transparency International Ukraine

Прифронтові міста

Також аналітики оцінили 10 міст, що мають статус територій можливих бойових дій. Середній рівень їхніх показників — 43,9%. Миколаїв (68 балів) і Запоріжжя (63) отримали статус "частково прозорих", а інші 8 "прифронтових" населених пунктів (Глухів, Златопіль, Лозова, Марганець, Охтирка, Суми, Харків, Шостка) виявилися зовсім не прозорими, посівши одні з останніх позицій. 

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Показники прозорості. Фото: Transparency International Ukraine

Нагадаємо, нещодавно ми писали про рейтинг найщасливіших міст світу. А також про те, хто з ректорів одеських ВНЗ більше заробляє.

Одеса міста рейтинг чиновники Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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