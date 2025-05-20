Рейтинг прозрачности городов - на каком месте Одесса

Одесский оперный театр. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесса не прошла проверку на прозрачность местной власти и оказалась на 34-м месте в рейтинге (45,5 балла). Первые позиции заняли Черновцы (84,5), Винница (81) и Луцк (76).

Об этом говорится в рейтинге Transparency International Ukraine.

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Рейтинг прозрачности

Аналитики Transparency International Ukraine оценили 100 муниципалитетов из 21 области Украины по 70 критериям. В десятку лучших вошли семь областных центров и 3 небольших города. Самым непрозрачным населенным пунктом оказался Конотоп на Сумщине (11 баллов, 99-е место)

Рейтинг прозрачности. Фото: Transparency International Ukraine

Прифронтовые города

Также аналитики оценили 10 городов, имеющих статус территорий возможных боевых действий. Средний уровень их показателей — 43,9%. Николаев (68 баллов) и Запорожье (63) получили статус "частично прозрачных", а остальные 8 "прифронтовых" населенных пунктов (Глухов, Златополь, Лозовая, Марганец, Ахтырка, Сумы, Харьков, Шостка) оказались совсем не прозрачными, заняв одни из последних позиций.

Показатели прозрачности. Фото: Transparency International Ukraine

Напомним, недавно мы писали о рейтинге самых счастливых городов мира. А также о том, кто из ректоров одесских вузов больше зарабатывает.