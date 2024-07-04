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Псевдонаречені здавали позиції ППО в одеському порту

4 липня 2024 10:48
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Одесит з нареченою працювали на ФСБ, - СБУ
СБУ затримала одесита та його наречену. Фото: СБУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Служба безпеки України викрила двох агентів ФСБ, які працювали в Одеській та Дніпропетровській областях. Зловмисники під виглядом наречених коригували ракетно-дронові удари Росії та виявляли позиції української ППО в порту Одеси.

Про це повідомили у пресслужбі Управління СБ України в Одеській області.

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Деталі злочину

23-річний одесит та його 18-річна наречена отримували завдання від російської спецслужби. Під виглядом прогулянок вони розвідували локації прикордонних загонів морської охорони, фотографуючись на фоні "потрібних" об'єктів. Зібрані дані вони передавали своєму куратору з управління ФСБ по Східному військовому округу РФ. СБУ вже встановила його особу.

Одесит здавав позиції ППО в порту
Листування одесита з росіянином. Фото: СБУ

Одесит також мав завдання розповсюдити 100 провокаційних листівок проти мобілізації та підпалити місцеву електропідстанцію. Затриманих обшукали і вилучили мобільні телефони із доказами злочинів, банківську картку для отримання грошей від ФСБ та партію антиукраїнських листівок.

Яке покарання загрожує

Зараз чоловіку оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Дії його спільниці кваліфіковані за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї, рух або розташування ЗСУ). Агент перебуває під вартою, а щодо його спільниці вирішується питання про запобіжний захід. Їм загрожує довічне ув'язнення. 

Випадки співпраці з ворогом на Одещині

Ми писали, що в Одесі викрили двох військових та їхню спільницю, які працювали на ФСБ. Ворожі агенти зливали окупантам інформацію про розташування техніки та військових об'єктів у місті, за що тепер можуть бути засуджені на довічне ув'язнення.

Також ми повідомляли, що в Одесі викрили одразу сімох блогерів, які зливали дані росіянам та зривали мобілізацію.  Вони постили у проросійські Телеграм-канали інформацію про переміщення військової техніки та особового складу ЗСУ, за що тепер можуть провести за ґратами до восьми років.

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