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Псевдоновобрачные сдавали позиции ПВО в одесском порту

4 июля 2024 10:48
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Одессит с невестой работали на ФСБ, - СБУ
СБУ задержала одессита и его невесту. Фото: СБУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Служба безопасности Украины разоблачила двух агентов ФСБ, работавших в Одесской и Днепропетровской областях. Злоумышленники под видом невест корректировали ракетно-дроновые удары России и выявляли позиции украинского ПВО в порту Одессы.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления СБ Украины в Одесской области.

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Детали преступления

23-летний одессит и его 18-летняя невеста получали задания от российской спецслужбы. Под видом прогулок они разведывали локации пограничных отрядов морской охраны, фотографируясь на фоне "нужных" объектов. Собранные данные они передавали своему куратору по управлению ФСБ по Восточному военному округу РФ. СБУ уже установила его личность.

Одессит сдавал позиции ПВО в порту
Переписка одессита с россиянином. Фото: СБУ

У одессита была задача распространить 100 провокационных листовок против мобилизации и поджечь местную электроподстанцию. Задержанных обыскали и изъяли мобильные телефоны с доказательствами, банковскую карту для получения денег от ФСБ и партию антиукраинских листовок.

Какое наказание грозит

Сейчас мужчине объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Действия его сообщницы квалифицированы по ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия, движении или расположении ВСУ). Агент находится под стражей, а по его сообщнице решается вопрос о мере пресечения. Им грозит пожизненное заключение.

Случаи сотрудничества с врагом в Одесской области

Мы писали, что в Одессе разоблачили двух военных и их сообщниц, работавших на ФСБ. Вражеские агенты сливали оккупантам информацию о расположении техники и военных объектов в городе, за что теперь могут быть осуждены на пожизненное заключение.

Также мы сообщали, что в Одессе разоблачили сразу семерых блоггеров, которые сливали данные россиянам и срывали мобилизацию. Они постили в пророссийские Телеграм-каналы информацию о перемещении военной техники и личного состава ВСУ, за что теперь могут провести за решеткой до восьми лет.

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