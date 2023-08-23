Психотропи на 14 мільйонів: на Одещині розкрили нарколабораторію

Затримання наркоторговців. Фото: Одеська обласна прокуратура

Правоохоронці припинили діяльність небезпечної нарколабораторії на території області. Виготовленням психотропних речовин займались двоє братів.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Для організації злочинної діяльності, брати обладнали нежитлове приміщення в Роздільнянському районі. Вони "вирощували" небезпечні психотропи та аксесуари для них, які вдало реалізовували через Телеграм-крамниці, встановивши таким чином "чорний ринок" збуту.

Кристалічна речовина. Фото: Одеська обласна прокуратура

Під час обшуків, правоохоронці вилучили різноманітне обладнання для виготовлення наркотичної речовини, зокрема полімерні каністри, лабораторні штативи, міксери та холодильники, які свідчать про масштабну операцію. Загалом було вилучено близько 7,5 кілограмів білої кристалічної речовини, яка містила наркотичний засіб креку, а також значну кількість хімічних речовин, що має велику ринкову вартість.

Яке покарання чекає на наркоторговців

Ділки були затримані на місці виробництва на підставі статті 208 КПК України. Зараз їм оголошено підозру згідно з частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою обраний на їх адресу. Такі дії караються позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки на Одещині завершивши розслідування збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та їх комплектуючих. Загальна вартість вилученого контрабандного товару перевищує 1,4 мільйона гривень.