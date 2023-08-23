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Психотропы на 14 миллионов: в Одесской области раскрыли нарколабораторию

23 августа 2023 14:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Психотропы на 14 миллионов: в Одесской области раскрыли нарколабораторию
Задержание наркоторговцев. Фото: Одесская областная прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Правоохранители приостановили деятельность опасной нарколаборатории на территории области. Изготовлением психотропных веществ занимались два брата.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Для организации преступной деятельности братья оборудовали нежилое помещение в Раздельнянском районе. Они "выращивали" опасные психотропы и аксессуары для них, которые удачно реализовывали через Телеграмм-магазины, установив таким образом "черный рынок" сбыта.

Кристаллическое вещество. Фото: Одесская областная прокуратура

Во время обысков правоохранители изъяли разнообразное оборудование для изготовления наркотического вещества, в частности, полимерные канистры, лабораторные штативы, миксеры и холодильники, свидетельствующие о масштабной операции. В общей сложности было изъято около 7,5 килограммов белого кристаллического вещества, содержащего наркотическое средство крека, а также значительное количество химических веществ, имеющих большую рыночную стоимость.

Какое наказание ждет наркоторговцев

Дельцы были задержаны на месте производства на основании статьи 208 УПК Украины. Сейчас им объявлено подозрение согласно части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей избрана в их адрес. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области завершили расследование сбыта незаконно изготовленных табачных изделий и их комплектующих. Общая стоимость изъятого контрабандного товара превышает 1,4 миллиона гривен.

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