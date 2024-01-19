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Пункти незламності Одещини отримали сучасні електрообігрівачі

19 січня 2024 19:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Пункти незламності Одещини отримали сучасні електрообігрівачі
Обігрівачі від Червоного Хреста. Фото: Олександр Гринчак
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеський район отримав допомогу від Червоного Хреста — сучасні електричні обігрівачі. Наразі відомо, що їх розмістять у  пунктах незламності, до яких зможе звернутися кожен охочий.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Одеської районної військової адміністрації Олександр Гринчак. 

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"Така підтримка посилює можливості Пунктів Незламності, що особливо важливо у зимовий період. Дякую за постійну співпрацю та турботу Товариству Червоного Хреста. Разом ми допомагаємо тим, хто потребує цього найбільше!", — написав голова РВА. 

Крім того, сьогодні, 19 січня, в Хаджибейському районі Одеси сталося аварійне відключення обладнання на одній із високовольтних підстанцій. Наразі без світла повністю залишилися мешканці Черемушок. 

Нагадаємо, у звʼязку з негодою в Одесі відкрився пункт обігріву на Куликовому полі. До нього можуть звернутися усі, хто потребує допомоги та прихистку під час сильного вітру та опадів.

Також ми писали, що у МВС назвали кількість пунктів незламності, які вже функціонують в Україні. На базі Державної служби надзвичайних ситуацій працює вже понад 1000 пунктів незламності.

Додамо, що українській енергосистемі вдалося пережити перший пік зимових холодів без аварійної допомоги та відключення електроенергії. Однак ця ситуація ще може змінитися не на краще.

Одеса
Одеська область
Новини Одеси
Червоний Хрест
пункт обігріву
допомога

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