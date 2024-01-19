Пункты несокрушимости Одесчины получили современные электрообогреватели

Обогреватели от Красного Креста. Фото: Александр Гринчак

Одесский район получил помощь от Красного Креста — современные электрические обогреватели. Пока известно, что их разместят в Пунктах Несокрушимости, в которые сможет обратиться каждый желающий.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской районной военной администрации Александр Гринчак.

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"Такая поддержка усиливает возможности Пунктов Несокрушимости, что особенно важно в зимний период. Спасибо за постоянное сотрудничество и заботу Обществу Красного Креста. Вместе мы помогаем тем, кто нуждается в этом больше!" — написал председатель РВА.

Кроме того, сегодня, 19 января, в Хаджибейском районе Одессы произошло аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций. Пока без света полностью остались жители Черемушек.

Напомним, в связи с непогодой в Одессе открылся пункт обогрева на Куликовом поле. В него могут обратиться все, кто нуждается в помощи и укрытии во время сильного ветра и осадков.

Также мы писали, что в МВД назвали количество Пунктов Несокрушимости, которые уже функционируют в Украине. На базе Государственной службы чрезвычайных ситуаций работает уже более 1000 пунктов несокрушимости.

Добавим, что украинской энергосистеме удалось пережить первый пик зимних холодов без аварийной помощи и отключения электроэнергии. Однако эта ситуация еще может измениться не к лучшему.