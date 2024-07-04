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Пункти незламності в Одесі не відкриють попри відключення світла — причина

4 липня 2024 17:07
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Затяжні блекаути: чи відкриватимуть в Одесі пункти незламності
Пункт незламності. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі, де електропостачання може бути відсутнє більше шести годин, пункти незламності не відкриватимуться. Одна з причин — нестача фінансування, адже з квітня кошти на їхню підтримку та функціонування не виділяються з державного бюджету.

Про це йдеться у відповіді Одеської міської ради на офіційний запит журналістів Новини.LIVE.

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Попри готовність понад 350 пунктів незламності в Одесі, їхнє відкриття можливе лише після прийняття відповідного рішення міською комісією з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Однак на сьогодні жодного такого рішення не прийнято, і конкретних постанов від Кабінету Міністрів України щодо цього немає.

"На даний час пункти незламності знаходяться в режимі очікування та готовності до розгортання й використання",  — йдеться у відповіді.

Чи відкриють пункти незламності в Одесі 2024 рік
Відповідь Одеської міськради на оф. запит. Фото: скан-копія

Більше того, пункти незламності призначені для екстрених ситуацій, а не для регулярного використання під час планових чи аварійних відключень електроенергії. Оскільки фінансування припинилося, забезпечення цих пунктів необхідними ресурсами, такими як генератори, обігрівачі, продукти харчування та медикаменти, залишається проблематичним — тому вони можуть функціонувати лише певний час, а не постійно.

"Було прийнято рішення забезпечити можливість відновити роботу пунктів незламності протягом двох годин з моменту виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема пов'язаних з припиненням (порушненням) роботи систем централізованого водопостачання, водовідведення, електро-, газо- і теплопостачання та всіх видів електронних комунікаційних послуг". —  зазначено у повідомленні. 

Пункт незламності Одеса
Діти у пункті незламності в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Ситуація з електропостачанням в Одесі

Ми писали, що в Одеській області діють графіки відключення світла через важкий стан енергосистеми України. Частину генерації зовсім зупинили через пошкодження та окупацію, а ще частина — на ремонті. Через це регіон готується до зими майже без світла

Також через через нестачу потужностей в електроенергії у населених пунктах Одеської області склалась критична ситуація зі світлом. Місцеві мешканці можуть бути відключені від електропостачання до 20 годин на добу.

Додамо, що на Одещині планують встановили газопоршневі машини для власної генерації. Електростанції планують побудувати на території, площа якої становить 3,3 гектари. Вони мають забезпечити стале тепло-, водо- та енергопостачання.

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