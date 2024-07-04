Затяжные блекауты: будут ли открывать в Одессе пункты несокрушимости

Пункт несокрушимости. Фото: Новини.LIVE

В Одессе, где электроснабжение может отсутствовать более шести часов, пункты несокрушимости не будут открываться. Одна из причин — недостаток финансирования, ведь с апреля средства на их поддержку и функционирование не выделяются из государственного бюджета.

Об этом говорится в ответе Одесского городского совета на официальный запрос журналистов Новини.LIVE.

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Пункты несокрушимости во время отключений — не выход

Несмотря на готовность более 350 пунктов несокрушимости в Одессе, их открытие возможно только после принятия соответствующего решения городской комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Однако на сегодняшний день ни одного такого решения не принято, и конкретных постановлений от Кабинета Министров Украины на этот счет нет.

"В настоящее время пункты несокрушимости находятся в режиме ожидания и готовности к развертыванию и использованию" , — говорится в ответе.

Ответ Одесского горсовета на оф. запрос. Фото: скан-копия

Более того, пункты несокрушимости предназначены для экстренных ситуаций, а не для регулярного использования при плановых или аварийных отключениях электроэнергии. Поскольку финансирование прекратилось, обеспечение этих пунктов необходимыми ресурсами, такими как генераторы, обогреватели, продукты питания и медикаменты остается проблематичным — поэтому они могут функционировать лишь определенное время, а не постоянно.

"Было принято решение обеспечить возможность возобновить работу пунктов несокрушимости в течение двух часов с момента возникновения чрезвычайных ситуаций, в частности, связанных с прекращением (нарушением) работы систем централизованного водоснабжения, водоотведения, электро-, газо- и теплоснабжения и всех видов электронных коммуникационных услуг" . — отмечено в сообщении.

Дети в пункте несокрушимости в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Ситуация с электроснабжением в Одессе

Мы писали, что в Одесской области действуют графики отключения света из-за тяжелого состояния энергосистемы Украины. Часть генерации совсем остановили из-за повреждений и оккупации, а еще часть — на ремонте. Поэтому регион готовится к зиме почти без света.

Также из-за нехватки мощностей в электроэнергии в населенных пунктах Одесской области сложилась критическая ситуация со светом. Местные жители могут быть отключены от электроснабжения до 20 часов в сутки.

Добавим, что в Одесской области планируют установить газопоршневые машины для собственной генерации. Электростанции планируют построить на территории, площадь которой составляет 3,3 гектара. Они должны обеспечить устойчивое тепло-, водо- и энергоснабжение.