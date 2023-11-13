Пушкін та Воронцов залишаються — в Одесі демонтують пам'ятники російським діячам

Пам'ятники Пушкіну та Воронцову в Одесі. Фото: колаж

Сьогодні, 13 листопада, в Одесі відбулося засідання історико-топонімічної комісії міської ради щодо демонтажу пам'яток російським діячам. Більшість вирішили все ж прибрати з вулиць міста, проте деякі залишаться.

Про це повідомляють в Одеській міській раді.

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Скульптура Ф.Е. Дзержинського;

пам’ятник В.П. Чкалову;

бюст Павлову І.П.;

пам’ятник І.Д. Черняховському;

бюст О. Хворостіна;

пам’ятник Толстому Л.М.

Крім того, на трьох пам'ятниках планують змінити зміст табличок. Так, на постаменті погруддя Попову зі словосполучення "російський вчений-фізик" приберуть слово "російський". Це ж зроблять із погруддям Ляпунова в університетському дворі на Пастера. Його підпишуть математиком та механіком, без згадки Петербурзької академії наук. А Павлова на скульптурі у санаторії "Аркадія" підпишуть фізіологом, а не російським фізіологом.

Пушкін та Воронцов залишаються в Одесі

Пам’ятник М.С. Воронцову на Соборній площі вирішили залишити на місці. Об’єкт становить виняткову мистецьку цінність. Комісія лише рекомендувала скоротити назву для Держреєстру — "Пам’ятник М.С. Воронцову".

Пам’ятник поету О.С. Пушкіну на Приморському бульварі знаходиться на території об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це одна з найвидатніших на території Одещини пам’яток монументального мистецтва, становить виняткову мистецьку цінність. Комісією рекомендовано залишити його на місці.

Нагадаємо, в Одесі пропонують перейменувати Катерининську площу. Активісти радять обрати назву "площа Захисників та Захисниць України" та встановити там відповідну пам'ятку.

Також ми писали, що Кабінет мМну та князю Воронцову в Одесі не є культурною спадщиною. Зі списку викреслили також полководця Суворова в місті Ізмаїлі.