Пушкин и Воронцов остаются — в Одессе демонтируют памятники российским деятелям

Памятники Пушкину и Воронцову в Одессе. Фото: коллаж

Сегодня, 13 ноября, в Одессе состоялось заседание историко-топонимической комиссии городского совета по демонтажу памятников российским деятелям. Большинство решили все же убрать с улиц города, но некоторые останутся.

Об этом сообщают в Одесском городском совете.

Читайте также:

Какие памятники снесут

Скульптура Ф.Е. Дзержинского;

памятник В.П. Чкалову;

бюст Павлову И.П.;

памятник И.Д. Черняховского;

бюст О. Хворостина;

памятник Толстому Л.М.

Кроме того, на трех памятниках планируется изменить содержание табличек. Так, на постаменте бюста Попову из словосочетания "русский ученый-физик" уберут слово "русский". То же сделают с бюстом Ляпунова в университетском дворе на Пастера. Его подпишут математиком и механиком без упоминания Петербургской академии наук. А Павлова на скульптуре в санатории "Аркадия" подпишут физиологом, а не русским физиологом.

Пушкин и Воронцов остаются в Одессе

Памятник М.С. Воронцову на Соборной площади решили бросить на месте. Объект составляет исключительную ценность. Комиссия лишь рекомендовала сократить название для Госреестра — "Памятник М.С. Воронцову".

Памятник поэту А.С. Пушкина на Приморском бульваре находится на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это одна из самых выдающихся на территории Одесчины памятников монументального искусства, представляющая исключительную художественную ценность. Комиссией рекомендовано оставить его на месте.

Напомним, в Одессе предлагают переименовать Екатерининскую площадь. Активисты советуют выбрать название "площадь Защитников и Защитниц Украины" и установить соответствующую достопримечательность.

Также мы писали, что Кабинет Министров Украины решил, что памятники Александру Пушкину и князю Воронцову в Одессе не являются культурным наследием. Из списка вычеркнули также полководца Суворова в Измаиле.