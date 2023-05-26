Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Путініст Лебедєв впевнений, що в Одесі не змінять його туристичний символ arrow

Путініст Лебедєв впевнений, що в Одесі не змінять його туристичний символ

26 травня 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Путініст Лебедєв впевнений, що в Одесі не змінять його туристичний символ
Туристичний символ Одеси. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесити відкрито продемонстрували своє незадоволення тим, що автором символу міста є проросійський дизайнер. Втім співавтор "Якоря-серця" Артемій Лебедєв впевнений, що в Одесі не змінять туристичний символ. 

Про це в одному з інтерв'ю сказав російський дизайнер Артемій Лебедєв.

Читайте також:

"Вони завбачливо випиляли моє прізвище з цієї пам'ятки. Там ззаду було написано хто брав участь у його встановленні. Прийшли з болгаркою та відполірували, щоб мене там не залишилося. Цей символ міста використовується усюди з 2012 року. Ба більше, він встановлений в містах-побратимах. Вони не зможуть прийти та сказати: "Все, ми його міняємо, адже дизайн намалювала погана людина". Так ніхто робити вже не буде", — заявив російський дизайнер.

Скандал навколо туристичного символу

Одеса збирається змінити свій туристичний логотип, який використовувався протягом десяти років. Дизайн логотипа належить російському дизайнеру Артемію Лебедєву, який відкрито підтримує російську агресію. Нещодавно його було включено до списку українських санкцій за заклик до агресивної війни та вимогу повернути "російські землі", які "помилково" були подаровані Україні. Зокрема, він закликає російську армію захопити Одесу.

Депутатка Олександра Ковальчук пропонує зміну символу, стверджуючи, що бренд, візуальний стиль, айдентика українського міста не можуть бути розроблені російськими дизайнерами.

Пропозиція про зміну логотипа з'явилася після приїзду Лебедєва на окуповану територію. Він заліз на дах Запорізької АЕС і зробив фото звідти для свого інстаграму із саркастичним дописом. 

Нагадаємо, співавтор туристичного символу — "Якоря-серця" Артемій Лебедєв вчергове просуває наративи, що Одеса — це російське місто. Дизайнер запевняє, що українців довели до того, що вони готові вмирати заради якоїсь штучної ідеї. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB