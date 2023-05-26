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Путинист Лебедев уверен, что в Одессе не изменят его туристический символ

26 мая 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Путинист Лебедев уверен, что в Одессе не изменят его туристический символ
Туристический символ в Одессе. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесситы открыто продемонстрировали свое недовольство тем, что автором символа города пророссийский дизайнер. Впрочем, соавтор "Якоря-сердца" Артемий Лебедев уверен, что в Одессе не изменят туристический символ.

Об этом в одном из интервью сказал российский дизайнер Артемий Лебедев.

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"Они предусмотрительно выпилили мою фамилию из этого памятника. Там сзади было написано кто участвовал в его установке. Пришли с болгаркой и отполировали, чтобы меня там не осталось. Этот символ города используется всюду с 2012 года. Более того, он установлен в городах-побратимах. Они не смогут прийти и сказать: "Все, мы его меняем, ведь дизайн нарисовал плохой человек". Так никто делать уже не будет", — заявил российский дизайнер.

Скандал вокруг символа туристов

Одесса собирается сменить свой туристический логотип, который использовался в течение десяти лет. Дизайн логотипа принадлежит российскому дизайнеру Артемию Лебедеву, открыто поддерживающему российскую агрессию. Недавно он был включен в список украинских санкций за призыв к агрессивной войне, и требование вернуть "русские земли", "ошибочно" подаренные Украине. В частности, он призывает русскую армию захватить Одессу.

Депутат Александра Ковальчук предлагает смену символа, утверждая, что бренд, визуальный стиль, айдентика украинского города не могут быть разработаны российскими дизайнерами.

Предложение об изменении логотипа появилось по приезде Лебедева на оккупированную территорию. Он залез на крышу Запорожской АЭС и сделал фото оттуда для своей инстаграм с саркастической корреспонденцией.

Напомним, соавтор туристического символа — "Якоря-сердца" Артемий Лебедев в очередной раз продвигает нарративы, что Одесса — это российский город. Дизайнер уверяет, что украинцев довели до того, что они готовы умирать ради какой-нибудь искусственной идеи.

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