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Ракети напоготів — небезпека обстрілу Одещини з моря висока

3 жовтня 2024 10:48
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Скільки кораблів вивели росіяни у моря 3 жовтня
Російський ракетний корабель у морі. Фото: росЗМІ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Станом на четвер, 3 жовтня, у Чорному морі чергує російський корабель, оснащений крилатими ракетами "Калібр". Він здатен завдавати ударів по території України, зокрема по Одеській області. 

Про це повідомили у Військово-Морських силах ЗСУ.

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Ракетоносії у Чорному морі

  • В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

Які російські кораблі знищила Україна

З початку війни Україна успішно знищила кілька важливих ворожих кораблів, зокрема ракетний крейсер "Москва", малий ракетний корвет "Аскольд", ракетний катер "Івановєц", корвет "Серпухов" та підводний човен "Ростов-на-Дону". Ці перемоги стали ключовими для ослаблення російської присутності в Чорному морі.

Нагадаємо, вчора вночі росіяни атакували безпілотниками Ізмаїльський район. Двоє людей поранені, пошкоджені будівлі.  

Також під час нічної атаки Румунія підіймала у повітря винищувачі

Одеса Чорне море Одеська область Новини Одеси загроза кораблів

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