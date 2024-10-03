Скільки кораблів вивели росіяни у моря 3 жовтня

Ракети напоготів — небезпека обстрілу Одещини з моря висока
Станом на четвер, 3 жовтня, у Чорному морі чергує російський корабель, оснащений крилатими ракетами "Калібр". Він здатен завдавати ударів по території України, зокрема по Одеській області.
Про це повідомили у Військово-Морських силах ЗСУ.
Ракетоносії у Чорному морі
- В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.
Які російські кораблі знищила Україна
З початку війни Україна успішно знищила кілька важливих ворожих кораблів, зокрема ракетний крейсер "Москва", малий ракетний корвет "Аскольд", ракетний катер "Івановєц", корвет "Серпухов" та підводний човен "Ростов-на-Дону". Ці перемоги стали ключовими для ослаблення російської присутності в Чорному морі.
Нагадаємо, вчора вночі росіяни атакували безпілотниками Ізмаїльський район. Двоє людей поранені, пошкоджені будівлі.
Також під час нічної атаки Румунія підіймала у повітря винищувачі.
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