Сколько кораблей вывели россияне у моря 3 октября

Российский ракетный корабль в море. Фото: росСМИ

По состоянию на четверг, 3 октября, в Черном море дежурит российский корабль, оснащенный крылатыми ракетами "Калибр". Он способен наносить удары по территории Украины, в частности по Одесской области.

Об этом сообщили в Военно-Морских силах ВСУ.

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Ракетоносители в Черном море

В Черном море один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет;

в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;

в Средиземном море 2 вражеских корабля, являющихся носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.

Какие российские корабли уничтожила Украина

С начала войны Украина успешно уничтожила несколько важных вражеских кораблей, в том числе ракетный крейсер "Москва", малый ракетный корвет "Аскольд", ракетный катер "Ивановец", корвет "Серпухов" и подлодка "Ростов-на-Дону". Эти победы стали ключевыми для ослабления русского присутствия в Черном море.

Напомним, вчера ночью россияне атаковали беспилотниками Измаильский район. Два человека ранены, повреждены здания.

Также во время ночной атаки Румыния поднимала в воздух истребители.