Сколько кораблей вывели россияне у моря 3 октября

Ракеты наготове — опасность обстрела Одесчины с моря высока
По состоянию на четверг, 3 октября, в Черном море дежурит российский корабль, оснащенный крылатыми ракетами "Калибр". Он способен наносить удары по территории Украины, в частности по Одесской области.
Об этом сообщили в Военно-Морских силах ВСУ.
Ракетоносители в Черном море
- В Черном море один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет;
- в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
- в Средиземном море 2 вражеских корабля, являющихся носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.
Какие российские корабли уничтожила Украина
С начала войны Украина успешно уничтожила несколько важных вражеских кораблей, в том числе ракетный крейсер "Москва", малый ракетный корвет "Аскольд", ракетный катер "Ивановец", корвет "Серпухов" и подлодка "Ростов-на-Дону". Эти победы стали ключевыми для ослабления русского присутствия в Черном море.
Напомним, вчера ночью россияне атаковали беспилотниками Измаильский район. Два человека ранены, повреждены здания.
Также во время ночной атаки Румыния поднимала в воздух истребители.
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