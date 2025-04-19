Ракетна атака та знищення дронів над Одещиною

Літак запускає ракети. Фото ілюстративне: росЗМІ

У ніч проти 19 квітня Росія завдала масованого удару по півдню України. Протиповітряна оборона знищила 11 дронів, однак кілька ракет влучили по території Одещини.

Про це у суботу, 19 квітня, повідомили в Повітряному командуванні "Південь".

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Допис військових. Фото: скриншот

Удар по Одеській області

За їхніми даними, Сили оборони півдня України знищили 11 ворожих ударних безпілотників типу Shahed та інших моделей.

Проте, попри успішну роботу ППО, Одещина постраждала від ракетного удару. Росія застосувала одразу кілька типів ракет з окупованого Криму:

3 балістичні ракети "Іскандер-М",

2 протикорабельні ракети "Онікс",

3 протирадіолокаційні ракети Х-31П.

Вибухи спричинили пошкодження на фермерських об'єктах в області.

Скільки ворожих цілей знищили уночі. Фото: Повітряне командування "Південь"

Окрім цього, упродовж доби 18 квітня українські захисники також збили один розвідувальний дрон Supercam та чотири ударні дрони – три типу "Молнія" і один "Ланцет".

Нагадаємо, на Одещині під ударом опинились фе рмерські господарства — вибухи спричинили масштабні пожежі. Також ми писали, що в Чорному морі перебуває один російський корабель, озброєний крилатими ракетами "Калібр". Загальна кількість ракет, які можуть бути випущені з цього судна, сягає шість одиниць.