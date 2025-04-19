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Ракетная атака — по Одесчине ударили "Искандеры" и "Ониксы"

19 апреля 2025 11:23
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Ракетная атака и уничтожение дронов над Одесской областью
Самолет запускает ракеты. Фото иллюстративное: росСМИ
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В ночь на 19 апреля Россия нанесла массированный удар по югу Украины. Противовоздушная оборона уничтожила 11 дронов, однако несколько ракет попали по территории Одесской области.

Об этом в субботу, 19 апреля, сообщили в Воздушном командовании "Юг".

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Сообщение военных. Фото: скриншот

Удар по Одесской области

По их данным, Силы обороны юга Украины уничтожили 11 вражеских ударных беспилотников типа Shahed и других моделей.

Однако, несмотря на успешную работу ПВО, Одесская область пострадала от ракетного удара. Россия применила сразу несколько типов ракет из оккупированного Крыма:

  • 3 баллистические ракеты "Искандер-М",
  • 2 противокорабельные ракеты "Оникс",
  • 3 противорадиолокационные ракеты Х-31П.

Взрывы вызвали повреждения на фермерских объектах в области.

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Сколько вражеских целей уничтожили ночью. Фото: Воздушное командование "Юг"

Кроме этого, в течение суток 18 апреля украинские защитники также сбили один разведывательный дрон Supercam и четыре ударных дрона — три типа "Молния" и один "Ланцет".

Напомним, в Одесской области под ударом оказались фермерские  фермерские хозяйства — взрывы вызвали масштабные пожары. Также мы писали, что в  в Черном море находится один российский корабль, вооруженный крылатыми ракетами "Калибр". Общее количество ракет, которые могут быть выпущены с этого судна, достигает шесть единиц..

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